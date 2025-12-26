España será la mayor economía de habla hispana al menos hasta 2040, según la Liga Económica Mundial

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

La economía española acabará el año 2025 en el decimosegundo lugar de la clasificación de la Liga Económica Mundial (WELT), elaborada por el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales (Cebr), que confía en que España logrará conservar la misma posición al final del horizonte de sus proyecciones en 2040, asegurándose así el primer lugar entre las economías de habla hispana por tamaño de PIB.

Según las proyecciones del Cebr, la economía española alcanzará este año los US$1,88 billones (1,6 billones de euros), inmediatamente por detrás de Brasil, con US$2,26 billones (1,92 billones de euros), y precediendo a México, con US$1,86 billones (1,58 billones de euros).

De este modo, España cierra 2025 como la mayor economía de habla hispana en el mundo, algo que los autores confían en que seguirá siendo para 2040, fecha final del horizonte de proyecciones, cuando la economía española se mantendría en el puesto 12, con un PIB estimado de US$3,37 billones (2,86 billones de euros), justo por detrás de Italia, que perdería dos posiciones respecto del ranking de 2025, y precediendo a Corea del Sur.

México, que en 2025 sería la segunda mayor economía hispana del mundo, en el puesto 13 de la Liga Económica Mundial, con un PIB de US$1,86 billones, no lograría rebasar a España por tamaño económico al final de las previsiones, puesto que el país azteca caería al puesto 15 para 2024, con una PIB proyectado de US$3,27 billones (2,78 billones de euros).

España ha ido perdiendo peso gradualmente en la Liga Económica Mundial, ya que en 2003 llegó a ocupar la octava posición y la novena en 2009, mientras que en 2010 había bajado a la duodécima posición.

Por otro lado, teniendo en cuenta el PIB per cápita, la clasificación sitúa a España en el puesto 33 en 2025, mientras que prevé que pierda cinco posiciones paulatinamente para situarse en la posición 38 para 2040.

EEUU LIDERA LA LIGA ECONÓMICA MUNDIAL

A nivel global, Cebr mantiene en el primer lugar del ránking durante todo el periodo de análisis a la economía estadounidense, aunque advierte de que China, que ocupa durante el mismo tiempo la segunda posición, logrará dar el 'sorpasso' en 2045, cuando en ediciones anteriores del estudio se había aplazado 'sine die' este asalto.

En este sentido, los autores señalan que esto respondería en mayor medida a la revisión a la baja de las perspectivas a largo plazo de EEUU, más que a una mejora estructural sustancial en el propio desempeño de China.

Asimismo, la última edición de esta clasificación económica confirma el ascenso de la India, que este año acabará en quinta posición, pero que en 2026 adelantará un puesto al desbancar a Japón del cuarto lugar y para 2029 lograría arrebatar la tercera posición a Alemania, manteniendo ese tercer lugar al menos hasta 2040.

De tal modo, Alemania acabaría en cuarta posición mundial al final del horizonte de proyecciones, manteniéndose como la mayor economía del Viejo Continente, mientras que Japón pasará a ser la sexta economía mundial para 2040, frente a la cuarta posición estimada este año.

En este sentido, Reino Unido lograría ganar un puesto con el paso de los años y para 2040 sería la quinta economía mundial, mientras que Francia logrará defender su séptima posición durante todo el horizonte de proyecciones, igual que Canadá como décima economía mundial, mientras que Rusia caerá del octavo lugar al decimosexto para 2040 e Italia bajará de la novena a la undécima posición.

En conjunto, la economía mundial pasará de unos US$117 billones (99,3 billones de euros) estimados para 2025, hasta alrededor de US$227 billones (192,7 billones de euros) para 2040.

En cuanto al PIB per cápita, Luxemburgo figura en primera posición durante todo el horizonte de las proyecciones, por delante de Irlanda, que mantendrá esta posición de privilegio al menos hasta 20240, mientras que Suiza sería la tercera economía en PIB per cápita durante el mismo periodo.