España: Sergio Ramos quiere ser inversor del Sevilla

El diario español Marca informó que los principales accionistas del Sevilla parecían dispuestos a aceptar la oferta de más de US$3.400 millones de un grupo inversor presuntamente estadounidense.

Sin embargo, el reporte refiere que el proceso de diligencia debida iniciado para determinar la verdadera situación financiera del club frustró las expectativas iniciales y dejó el importe de la oferta en la incertidumbre.

Asimismo, esa pausa abrió una nueva oportunidad para lo que se denomina una "tercera vía" para la venta del club que, al comando del DT argentino Matías Almeyda, marcha en el décimo puesto de la Liga de España.

En tanto, Sergio Ramos, de 39 años y quien protagonizó dos ciclos en Sevilla (2003-06 y 2023-24), solicitó ser inversor del club, según reveló el mismo reporte del periódico español.

Esta opción fue promovida desde hace tiempo por los empresarios Antonio Lappí y Fede Quintero, quienes esperan el momento oportuno para intentar una compra que mantenga la propiedad del club en manos de la afición del Sevilla.

Sergio Ramos consultó sobre la posibilidad de sumarse como inversor del Sevilla tras alejarse del club mexicano Rayados de Monterrey y a la espera del resultado de sus futuros proyectos profesionales.

El zaguero, que también ganó dos ediciones de la Eurocopa con España (2008 y 2012), apareció en escena unos meses después de unirse al proyecto de Monchi en San Fernando 1940 como director, junto a su hermano René.

Esta conexión es de gran importancia, ya que los empresarios de la "tercera vía" siempre han expresado su deseo de que Monchi, exitoso ex director deportivo del club, regrese en caso de lograr hacerse con el control del Sevilla. (ANSA).