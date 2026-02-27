España: Si Juan Carlos I decide volver deberá recuperar residencia fiscal

La desclasificación, esta semana, de documentos de la intentona golpista de 1981, generaron un debate público en torno a la posibilidad de que el ex monarca vuelva a España, país del que se marchó al hacerse pública su fortuna opaca en Suiza.

Su hijo, Felipe VI, le dejó en aquel momento sin la asignación que percibía de unos 200.000 euros anuales.

Si decide instalarse de nuevo en España, "para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas", Juan Carlos I, de 88 años, tendría que cambiar su residencia fiscal para poder tributar en el país, dijeron las fuentes.

El ex monarca pagó al irse más de cuatro millones de euros al fisco español para regularizar un fraude de más de ocho millones.

El líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo, pidió este jueves que Juan Carlos I regrese a España tras señalar que la desclasificación de los documentos de la intentona golpista "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".

El gobierno del socialista Pedro Sánchez dijo que no se opone a su regreso, una decisión que considera que está en manos de la Casa Real y el propio ex monarca.

Sumar, socio minoritario del ejecutivo, dijo que si regresa a España "tendrá que hablar de la evasión de impuestos", afirmó su portavoz, Verónica Martínez. (ANSA).