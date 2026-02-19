España sigue "plenamente" comprometida con el avión de combate europeo pese a diferencias entre Francia y Alemania

El Gobierno español "sigue plenamente comprometido" con la materialización de un nuevo avión de combate europeo, afirmó el jueves el ministerio de Defensa, a pesar de las dudas expresadas públicamente la víspera por el canciller alemán Friedrich Merz sobre este proyecto franco-germano-español.

"Nuestro país sigue plenamente comprometido con el programa en base a los principios establecidos por los países (Alemania, Francia, España)" en el acuerdo marco, "firmado en junio de 2019", señaló el ministerio en una breve declaración escrita en respuesta a una pregunta de la AFP.

El FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) fue lanzado en 2017 por el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra alemana Angela Merkel, y España se unió a él dos años más tarde.

El FCAS incluye no solo un avión, sino también drones interconectados mediante un innovador sistema de comunicación digital.

El primer ministro alemán puso públicamente en duda las perspectivas del proyecto, bloqueado desde hace meses en un contexto de tensiones entre Alemania y Francia por un lado, y entre recelos comerciales entre dos constructores aeronáuticos implicados, Airbus y Dassault.

En una entrevista difundida el miércoles, Merz afirmó que su país no necesitaba el mismo avión que Francia, dando a entender que París y Berlín podrían construir dos aparatos diferentes, cada uno por su lado.

"Los franceses necesitan, en la próxima generación de aviones de combate, un avión capaz de transportar armas nucleares y de operar desde un portaaviones. Eso no es lo que necesitamos actualmente en el ejército alemán", dijo el canciller en el pódcast alemán Machtwechsel.

"La cuestión que se plantea ahora es la siguiente: ¿tenemos la fuerza y la voluntad de construir dos aviones para estos dos perfiles de requisitos diferentes, o solo uno?", preguntó, antes de señalar que Francia solo quiere "uno", que responda a sus exigencias.

Según comentó el Elíseo el miércoles, Macron sigue "comprometido con el éxito del proyecto" y considera "incomprensible" que las divergencias no se hayan "superado" en el momento en que Europa debe "mostrar unidad".

Desde hace meses, los dirigentes franceses y alemanes prometen encontrar un compromiso, pero aplazan sin cesar la fecha límite, ahora prevista para finales de febrero.