España sigue sin enviar el informe sexenal del lobo a Bruselas cuatro meses después para "revisar" datos, según UE

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno español no ha enviado los informes sexenales relativos al Artículo 17 de la Directiva Hábitats, que tratan las especies incluidas en la Directiva Hábitat, entre ellas el lobo, ya que "es necesario revisar algunos datos", según ha confirmado en declaraciones a Europa Press el portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki.

"Podemos confirmar que España aún no ha presentado su informe conforme al artículo 17 de la Directiva de Hábitats. Las autoridades españolas han explicado que es necesario revisar algunos datos", ha explicado.

España debía enviar los informes del Artículo 17 antes del 31 de julio, tal y como aparece reflejado en la web de la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Eionet), una red de colaboración de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) explicaron a Europa Press a principios de agosto que pidieron una ampliación del plazo de entrega.

Además, fuentes comunitarias explicaron a Europa Press que la Comisión informó a los Estados miembros a principios de junio que aceptaría pequeños retrasos en la presentación de los datos más allá de la fecha límite de ayer debido a dificultades técnicas con el nuevo sistema de informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

Si el texto remitido por España a la UE indica que la conservación del cánido está en situación desfavorable --tal y como avanzaron fuentes del Ministerio a finales de junio-- no se podrán hacer "controles letales" de la especie, según asegura el MITECO, que se remite a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

La Ley de Desperdicio Alimentario aprobada el año pasado indica que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente tendrá que dar su visto bueno a los informes sexenales a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Lo hace en la disposición adicional octava, una de las denunciadas por el Defensor del Pueblo en su recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la norma.