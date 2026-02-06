España: sindicatos ferroviarios españoles confirman huelga de tres días

El conflicto se centra en la seguridad y la dotación de personal, tras los accidentes ferroviarios del 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y el 20 de enero en Gelida (Barcelona), en los que fallecieron 46 pasajeros y un maquinista, respectivamente.

Esto incluye la suspensión de los trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Málaga y la suspensión durante varios días de los servicios de cercanías y regionales en Rodalies en Cataluña.

En las conversaciones técnicas en curso con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, los sindicatos reconocen avances en el mantenimiento y las comprobaciones de seguridad de la red, pero exigen medidas estructurales, en particular aumentos de la dotación de personal y del personal a bordo de los trenes.

Además, exigen cambios en todos los agentes implicados, tanto en la propia Agencia Estatal de Seguridad como en los organismos gestores de infraestructuras (ADIF) y en la entidad gestora de la red estatal (Renfe).

La huelga de tres días, también apoyada por organizaciones no presentes en la mesa de negociación, involucrará a todo el personal y operadores, tanto públicos (Renfe) como privados, como Iryo y Ouigo, y varias empresas de logística.

Sin embargo, los sindicatos aseguran que las negociaciones con el gobierno continuarán durante el fin de semana y no descartan una cancelación de última hora de la protesta (ANSA)