España: sobreviviente del accidente en España vio morir a gente

La joven sobrevivió a la tragedia junto con su hermana embarazada. "Pensé... se acabó. Me giré, la miré como para despedirme, y entonces todo quedó en silencio. Solo oía gritos", dijo. "Era como una película de terror", añadió.

Ambas fueron rescatadas y trasladadas del lugar del accidente en ambulancia. "Sigue en observación en cuidados intensivos", añadió sobre su hermana antes de salir del centro, vendada y cojeando, envuelta en una manta y acompañada de un joven.

Ana también explicó que sigue buscando a su perro. "Por favor, ayúdennos a buscar a los animales, ellos también son parte de la familia", suplicó. (ANSA).