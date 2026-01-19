España: solidaridad internacional por el trágico accidente ferroviario en Andalucía

La tragedia ferroviaria provocó una oleada de solidaridad internacional.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, expresó su pesar en un mensaje a través de su cuenta de la red social X, donde afirmó: "Expreso mi solidaridad con España, con el Rey Felipe VI y el Gobierno tras el trágico accidente. Mis pensamientos están con las familias de las víctimas y rezo por la recuperación de los heridos".

Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, se unió a las condolencias, llamando al incidente "una tragedia".

En su mensaje, envió sus "pensamientos" a las víctimas y sus familias, afirmando: "Francia está a su lado".

El accidente, que involucró a dos trenes, ocurrió la noche del 18 de enero, dejando un balance de víctimas que, lamentablemente, continúa en aumento.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona del accidente, donde durante horas se llevaron a cabo labores de rescate entre los vagones dañados.

Las autoridades españolas mantienen activados los protocolos de emergencia y advirtieron que el balance de víctimas podría modificarse conforme avancen las investigaciones y la identificación de los afectados.

El tráfico ferroviario en varias líneas del sur del país permanece parcialmente suspendido, mientras se investigan las causas del accidente, considerado uno de los más graves registrados en España en los últimos años. (ANSA).