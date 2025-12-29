España.- Sucesos.- AMP.- Mueren dos personas y otra resulta herida grave por un alud de nieve próximo a Panticosa (Huesca)

PANTICOSA (HUESCA), 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida grave tras verse arrastradas por un alud de nieve en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, según fuentes del Gobierno de Aragón.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil, que no ha confirmado el número total de personas accidentadas.

Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061, que se encuentran todavía trabajando en la zona.