España. Sucesos. Un fallecido en un incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real)
CIUDAD REAL, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -
Un incendio en una residencia de mayores en Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha obligado al desalojo de 96 usuarios, varios de ellos afectados por inhalación de humo. Además, un residente ha fallecido, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. El aviso al servicio de atención de urgencias de la región se producía pasadas las 6 horas de este sábado desde la calle Dulcinea de la citada localidad.
De los 96 residentes, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava y los otros 5 son recogidos por familiares.
Asimismo, dos trabajadoras de 54 y 56 años han sido trasladadas al hospital de Ciudad Real por inhalación de humo, junto a un tercer residente, que ha sido trasladada por su familia. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Daimiel y de Ciudad Real, así como una UVI, siete ambulancias y Cruz Roja. El incendio ya está extinguido.
