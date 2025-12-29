España.- Sucesos.- Varios atrapados por un alud de nieve en las inmediaciones del Balneario de Panticosa (Huesca)

PANTICOSA (HUESCA), 29 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Un alud de nieve ha dejado atrapadas a varias personas en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense. El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil, que no ha confirmado ni el número de personas accidentadas ni el grado de afección. Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061, que se encuentran todavía trabajando en la zona.