España también evacuará su Embajada en Sudán, pero esperará a una "tregua efectiva" para iniciar las salidas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes que también el Gobierno va a evacuar al personal de la Embajada en Sudán y ha asegurado que esperará a una "tregua efectiva" de la violencia y "no simplemente nominal" para iniciar las operaciones de evacuación.

El ministro ya apuntó esta tarde, en una rueda de prensa en Berlín junto a su homóloga alemana, Annalena Baerbock, que España tiene listos dos aviones militares en Yituti para proceder a la evacuación de los españoles que se encuentran en Sudán una vez se den las condiciones para ello.

En este sentido, Albares ha confirmado que, "como siempre", el embajador "será el último español" en salir del país, tal y como ya ocurrió en Afganistán.

El titular de Exteriores ha explicado que la Embajada "está plenamente operativa" pero ya "no puede prestar servicio público" a los ciudadanos. "No podemos poner en riesgo a nuestros funcionarios diplomáticos", ha asegurado Albares, al tiempo que ha afirmado que el personal está desplazado a un punto que no puede desvelar "por motivos de seguridad".

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, el ministro ha indicado que la evacuación de los 60 españoles "no ha empezado desgraciadamente" aunque los aviones están "preposicionados" para iniciar las labores de salidas del país, aunque ha avisado de que "es imposible saber cuándo va a empezar" esta operación "porque los combates cada vez han sido más duros".

"Estamos esperando a una tregua que sea efectiva, no simplemente nominal, porque ya han anunciado alguna tregua, pero no se ha cumplido", ha señalado Albares, que también ha declarado que España ya ha iniciado "las operaciones de reagrupamiento" de los españoles que estaban en Sudán para salir desde Jartum.

Preguntado por si el Gobierno también va a evacuar a ciudadanos de otros países, el ministro ha reiterado que "España va a ser solidaria" y ha desvelado que Polonia, Brasil, México y algún país de Latinoamérica han solicitado la repatriación de sus nacionales.

"En estos momentos tan complejos tenemos que ayudarnos y tenemos la fortuna de tener unos aviones militares que tienen una capacidad para transportar a esos 60 españoles y el resto de los nacionales que nos han pedido ayuda hasta ahora", ha afirmado Albares, quien también ha dicho que mantuvo conversaciones con el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrel, "por si era necesario ayudar" desde España "al personal de la delegación de la UE".

Europa Press