España: Tribunal avala indagación de Begoña Gómez por malversación

Así lo indica el tribunal en una resolución que desestima el recurso interpuesto por Gómez y su asistente personal, Cristina Álvarez, la que también está siendo investigada.

Según la hipótesis de la indagación, mientras percibía un salario público, Álvarez desempeñaba tareas distintas a las estrictamente protocolarias y de organización de horarios propias de la colaboradora de la esposa del presidente, asistiendo a la "primera dama" en su trabajo privado como profesora del máster universitario.

Conforme el tribunal, el hecho de que el "nombramiento de la asistente personal" de Gómez recayera en "una amiga íntima" podría ser, en cambio, la primera pista que apoya el delito de malversación de fondos, hipótesis del juez de instrucción Joan Carlos Peinado, y podría haber causado daños al erario público.

Por lo tanto, la investigación continuará, pero solo con la posible apertura de un proceso se determinará si las pruebas son suficientes para llevar a juicio a la esposa del primer ministro y a su asistente.

En el recurso de casación ante la Audiencia Provincial, el abogado defensor de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, destacó que unos correos electrónicos personales enviados por Cristina Álvarez en nombre de Begoña Gómez a la universidad no podían en ningún caso constituir malversación de fondos, porque la esposa de Sánchez "no recibió ninguna remuneración" por su trabajo en la universidad. (ANSA).