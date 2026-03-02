España: tropezón del Real Madrid ante Getafe

Satriano batió al arquero belga Thibaut Courtois a los 39' con un furibundo derechazo para sellar el segundo triunfo histórico del Getafe en el Santiago Bernabéu.

Getafe, que sufrió la expulsión de Adrián Liso en el séptimo minuto adicionado del complemento, escaló de esta manera al undécimo puesto con 32 puntos.

El equipo del DT José Bordalás alineó a los argentinos Zaid Romero y Luis Vásquez más los uruguayos Satriano (amonestado y reemplazado en el primer minuto adicionado del complemento), Sebastián Boselli y Mauro Arambarri (amonestado).

El triunfo del Getafe fue celebrado también por Barcelona, que lidera la Liga con 64 puntos, cuatro más que Real Madrid, que en el quinto minuto adicionado del complemento sufrió la expulsión del argentino Franco Mastantuono, que había ingresado a los 69'.

Real Madrid, que contó con el uruguayo Federico Valverde y el brasileño Vinicius Júnior (su compatriota Rodrygo ingresó a los 55'), también extrañó mucho al delantero francés Kylian Mbappé, quien viajó a París con el cuerpo médico del club "merengue" para una consulta con especialistas sobre su rodilla izquierda.

El club de la capital española emitió un comunicado para indicar que Mbappé presenta un esguince en su rodilla izquierda y continuará con el tratamiento conservador ya iniciado previamente, por lo cual se descartó que pase por el quirófano.

(ANSA).