España: una niña de 6 años, única superviviente de su familia

El maquinista fallecido del tren Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los vagones descarrilados del tren Iryo, era un joven madrileño de 27 años.

Cuatro miembros de una familia de Punta Umbría (Huelva) que viajaba en el Alvia -los padres, uno de sus hijos y un primo- fallecieron, y la niña, de 6 años, fue rescatada ilesa y pasó buena parte de la noche custodiada por un agente de la Guardia Civil.

Tras recibir tres puntos en la cabeza, la niña se encuentra ya con su abuela.

Otra niña fue a la estación de Huelva para conocer noticias de sus padres, fallecidos, un periodista, Oscar Toro, de 56 años, y la fotoperiodista María Clauss, de 53, dos referentes del periodismo local.

Clauss, directora creativa de WofestHuelva, recibió en 2023 el Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, mientras que Toro era director de la Fundación Xul e impulsor de la editorial Voces del Sur.

También falleció un agente de policía destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid.

En el tren Alvia viajaban muchos opositores a ayudantes de instituciones penitenciarias que ayer se habían examinado en Madrid, y al menos uno de los preparadores que iba con los alumnos para transmitirles confianza se encuentra entre los fallecidos.

Entre los heridos se encuentra una joven cubana, Daniela, de 28 años, sin familia en España, que había aterrizado ayer en Madrid y viajaba a Huelva con una beca para iniciar un máster de comunicación en la Universidad de Santa María de la Rábida.

La joven está "dentro de la gravedad, estable" en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, informó la directora de la Sede Iberoamericana de la Rábida, María de la O Barroso, que se trasladó al hospital para acompañarla. (ANSA).