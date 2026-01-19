España: "Vamos a dar con la verdad" sobre el accidente de trenes, Sánchez

(AMPLIADA) (ANSA) - MADRID 19 ENE - El premier, Pedro Sánchez, afirmó hoy en Adamuz (Córdoba), donde se produjo este domingo el accidente de dos trenes, que "vamos a dar con la verdad" sobre su causa.

"El tiempo y los técnicos nos darán con la respuesta.

Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta del origen, la causa, de esta tragedia. Con absoluta transparencia lo pondremos en conocimiento de la opinión pública", afirmó Sánchez.

El premier dijo que "hoy es un día de dolor para toda España" y decretó tres días de luto oficial en el país.

Sánchez canceló su asistencia al Foro de Davos para trasladarse a Adamuz.

El accidente de los dos trenes ha causado al menos 39 muertes, cifra que podría aumentar según las autoridades, y 48 heridos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de "extraño" y todas las hipótesis están abiertas, aunque se descartan el exceso de velocidad y el fallo humano.

Un tren de la compañía Iryo -cuyo capital pertenece mayoritariamente al Estado de Italia- con 317 pasajeros a bordo, que realizaba el recorrido entre Málaga y Madrid, descarriló este domingo por causas desconocidas a la altura de Adamuz (Córdoba).

Los dos vagones descarrilados del Iryo colisionaron con un tren Alvia de Renfe que circulaba por la vía contigua y que iba de Madrid a Huelva y los dos primeros vagones de este convoy cayeron por un terraplén de unos cuatro metros de altura.

Esos dos vagones del Alvia, en los que viajaban 53 personas, se registraron la mayor parte de heridos y víctimas.

El tren Iryo, cuyo capital pertenece mayoritariamente al Estado italiano, había pasado una revisión hace cuatro días.

Mandatarios de todo el mundo trasladaron su pésame y solidaridad a España.

Una de las primeras dirigentes en transmitir su pésame fue la premier italiana, Giorgia Melini, que manifestó que "Italia es cercana al dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias".

El Papa León XIV expresó su "sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con sus expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos".

(ANSA).