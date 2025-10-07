España vence 1-0 a Ucrania y es el primer clasificado a cuartos del Mundial Sub-20
España venció el martes 1-0 a Ucrania y se metió entre los ocho mejores del Mundial Sub-20 que se ju
España venció el martes 1-0 a Ucrania y se metió entre los ocho mejores del Mundial Sub-20 que se juega en Chile, a la espera de rival entre Colombia y Sudáfrica.
La Rojita estará en cuartos de final gracias al solitario gol de Pablo García al minuto 24, en un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a unos 100 km de Santiago.
Tras doce años de ausencia en el torneo juvenil, España se consolida como candidata para llevarse el trofeo. Atrás queda ya su complicada primera fase, en la que clasificó como mejor tercero tras eliminar a Brasil en la última fecha.
El rival de España saldrá del duelo entre Colombia y Sudáfrica, que se enfrentarán el miércoles a las 16:30 locales (19:30 GMT) en el Estadio Fiscal en Talca, a unos 250 km al sur de la capital.
