España vence a Alemania y gana la final de la Liga de Naciones femenina

MADRID, 2 dic (Reuters) - La delantera española Claudia Pina marcó dos magníficos goles en la segunda parte y su equipo revalidó el título de la Liga de Naciones Femenina con una victoria por 3-0 sobre Alemania en la final disputada el martes, tras un empate sin goles del viernes en Kaiserslautern.

Las germanas dominaron el encuentro, pero desperdiciaron numerosas ocasiones de gol que lamentaron cuando los papeles se invirtieron en Madrid, donde las españolas salieron en tromba pero no lograron batir a Ann-Katrin Berger en la portería alemana.

En el minuto 61, Pina rompió un empate que había durado más de 150 minutos en los dos partidos con un momento de inspiración, durante un fallo de concentración de la defensa alemana que le costó caro.

Pina, custodiada por Giulia Gwinn, se internó por la izquierda y cedió a los pies de Esther González. La defensa alemana se desconectó momentáneamente, lo que fue suficiente para permitir a Pina crear el espacio que necesitaba para su disparo, y aunque Berger llegó a tocar el balón, no pudo evitarlo.

Siete minutos más tarde, Vicky López volvió a marcar desde una posición similar, pero no necesitó ayuda para recortar desde la derecha y batir a Berger.

Pina se guardó lo mejor para el final, recogiendo el balón en el centro del campo y lanzándose al ataque antes de batir a Berger con un disparo imparable en el minuto 74. España revalidó así el título conquistado ante Francia en la primera edición del torneo, en 2024.

(Reportaje de Philip O'Connor Edición de Toby Davis)