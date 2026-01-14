España: vicepresidenta defiende retirar Medalla de Oro a Iglesias

El ministro de Cultura, Ernest Urtasum, también de Sumar, "resolverá en estos días" la cuestión, apuntó Díaz.

La vicepresidenta consideró que esto no supone vulnerar la presunción de inocencia del cantante.

"Una cuestión es la responsabilidad penal que uno pueda tener, y luego está la responsabilidad, digamos, de carácter ético (..) Y en este sentido, parece que todo lo que estamos conociendo requiere una actuación ejemplarizante en esta materia", declaró Díaz a la Televisión estatal española (TVE).

Dos mujeres que trabajaban en las casas de Iglesias en República Dominicana y Bahamas, una como empleada de hogar y otra como fisioterapeuta, le denunciaron por presuntos casos de agresión sexual en 2021.

Díaz criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), que se negó a retirar la Medalla de Oro que le otorgó en 2012 señalando que "no contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos".

En su opinión, Ayuso se ha colocado al lado del "machismo" y de la "violación de los derechos humanos".

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, se mostró hoy "muy, muy sorprendido" por las "graves" denuncias de las dos mujeres y abogó por que la investigación abierta por la fiscalía diga "exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo". (ANSA).