España: Vicepresidenta Díaz renuncia ser candidata de izquierda

En junio de 2024 la también ministra de Trabajo ya dejó el liderazgo de Sumar, socio minoritario del gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez.

"Quiero anunciaros que no seré candidata en las próximas elecciones generales de 2027", escribió en una carta publicada en la red social Bluesky.

Su anuncio llega en un momento de refundación de Sumar con la incógnita de quién liderará la nueva alianza, de la que forman parte Movimiento Sumar, Izquierda Unida (IU), Más Madrid y Comunes.

El líder de IU, Antonio Maíllo, había pedido días atrás a Díaz que diera un paso al lado y apostó por una "nueva referencia" para liderar la nueva alianza.

"Quiero también dar espacio y tiempo para que lo que está naciendo corra con la fuerza que merece, y acompañarlo, cuidarlo, impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción", dijo hoy Díaz, que apuntó que seguirá al frente de la cartera de Trabajo durante esta legislatura.

