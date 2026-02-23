España: Vicepresidenta, "la desclasificación es útil para entender qué pasó"

También criticó al conservador Partido Popular, que había calificado la desclasificación de "cortina de humo", alegando que teme "que se conozca su comportamiento durante esos días".

En declaraciones a los medios de comunicación desde la provincia de Cádiz, afectada por los últimos acontecimientos, Montero —según informó TVE— consideró importante que, 45 años después, se conozcan los detalles de las investigaciones realizadas tras el golpe.

La funcionaria calificó la desclasificación como una oportunidad para reflexionar sobre la fortaleza de la democracia y también sobre la amenaza del auge de los partidos de extrema derecha, que no creen en la democracia y utilizan métodos de comunicación y rédito electoral que fomentan el discurso de odio, la xenofobia y el sexismo.

Tal vez estos documentos arrojen luz no sólo para los investigadores, sino también para prevenir conductas que puedan atentar contra la democracia y socavar la voluntad popular expresada en las urnas, añadió Montero (ANSA).