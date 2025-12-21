España: Victoria del PP en Extremadura, debacle del PSOE, Vox redobla apuesta

Sin embargo, el partido se quedó lejos de alcanzar la mayoría absoluta, que está fijada en 33 escaños de un total de 65, lo que le obligará a depender del partido de extrema derecha Vox.

Al finalizar el escrutinio, el PP se convirtió en la fuerza más votada con 29 escaños, uno más que en 2023. En contraste, el PSOE sufrió una caída dramática, alcanzando únicamente 18 escaños, en comparación con los resultados de hace dos años, donde empataron con los populares.

Vox duplicó su representación, logrando 11 diputados, seis más que los cinco actuales, mientras que Unidas por Extremadura (Podemos) consiguió tres escaños, alcanzando un total de siete diputados.

Este resultado electoral representa el primer voto de castigo para los socialistas, quienes fueron penalizados por escándalos de corrupción y acoso sexual que asediaron al partido del presidente Pedro Sánchez durante los últimos meses.

La votación es especialmente significativa en lo que ha sido su bastión histórico durante 36 años, y se ha presentado como una censura anunciada contra el candidato del PSOE, Miguel Angel Gallardo, quien está siendo investigado por tráfico de influencias en relación con la contratación en la provincia en 2017 del hermano del presidente, David Sánchez.

Aunque el PP ha tratado de aprovechar la debilidad del PSOE y ha contado con una alta abstención a la izquierda, los resultados no han sido los esperados.

María Guardiola, quien rompió la alianza con Vox debido a las condiciones impuestas por el líder Santiago Abascal (renuncia al Pacto Verde y a políticas de género, y restricción a la inmigración), deberá continuar dependiendo de la fuerza ultraconservadora para gobernar.

A nivel nacional, esta votación es la primera etapa de una "maratón" electoral impulsada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de consolidar un "cambio de ciclo político" a la derecha en las regiones donde los populares gobiernan, con o sin Vox. Esto busca forzar al presidente del gobierno progresista, Pedro Sánchez, a anticipar la finalización de la legislatura, programada para 2027.

El rally electoral continuará en Aragón (8 de febrero), Castilla y León (15 de marzo) y en junio en Andalucía. (ANSA).