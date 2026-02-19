España vive día histórico en Milán-Cortina, el patinaje busca a su reina

España hizo su entrada a lo grande en el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina gracias al esprint del esquí de montaña, con oro para Oriol Cardona y bronce para Ana Alonso, en un jueves que coronará a la reina del patinaje artístico

De cinco medallas olímpicas de invierno en toda su historia, España elevó de golpe la cuenta a siete y, sobre todo, logró el segundo oro invernal de su historia, 54 años después de que Paquito Fernández Ochoa se llevara el eslalon de Sapporo 1972

"Las sensaciones ahora son indescriptibles. Un oro olímpico, después de que España llevara 54 años sin conseguirlo y además en la primera vez que el esquí de montaña es olímpico. Siento ahora mucha alegría y mucho orgullo", declaró Cardona

El bronce de Ana Alonso, en una prueba femenina ganada por la suiza Marianne Fatton, tuvo además especial mérito, cinco meses después de haber sufrido un grave atropello mientras entrenaba

Cardona y Alonso aspiran ahora a colgarse otra medalla el sábado, haciendo pareja en la prueba de relevos mixtos

- Primera medalla neutral -

El esquí de montaña, la gran novedad de esta edición olímpica, trajo además este jueves la primera medalla para un deportista ruso en estos Juegos, bajo bandera neutral: Nikita Filippov se colgó la plata, detrás de Cardona

"Por supuesto, cuando vemos a los demás deportistas con sus banderas y sus uniformes con los colores de sus países, nos da pena. Pero estoy feliz de estar aquí, es un sueño de cuando era niño lo que estoy cumpliendo", declaró a su paso por la zona mixta

En total, son veinte los deportistas rusos o bielorrusos que, privados de sus símbolos nacionales por la invasión de Ucrania en 2022, compiten o han competido en Italia con esa bandera neutral

- Alysa Liu contra Japón -

Muchas miradas se dirigían también este jueves hacia la pista de hielo de Milán, donde se decide la prueba individual femenina del patinaje artístico, uno de los momentos estelares de cada edición

El martes tuvo lugar el programa corto y allí la adolescente de 17 años Ami Nakai fue la dominadora, con una corta ventaja sobre su compatriota Kaori Sakamoto

Detrás de ellas, a solo 2,12 puntos de Nakai, está la estadounidense Alysa Liu, vigente campeona del mundo y que aspira a lograr el primer oro para su país en esta prueba desde Salt Lake City 2002 y a borrar la enorme decepción sufrida por la estrella Ilia Malinin en la prueba masculina, donde apenas pudo ser octavo

- Tres de tres -

En unas condiciones difíciles por la nieve en Tesero, Noruega selló un triplete inédito de oros en la combinada nórdica en una misma edición de los Juegos

Jens Oftebro, ya coronado en las pruebas individuales en trampolín grande y normal, y Andreas Skoglund dieron a su país esta vez el oro en la prueba por equipos

Fue la despedida de estos Juegos de la combinada nórdica, un deporte con un futuro olímpico muy incierto

Por su parte, China logró su tercer oro en estos Juegos con la victoria de su patinador de velocidad Zhongyan Ning en los 1.500 metros

- Pieza de museo -

Brasil fue noticia este jueves por la donación al Museo Olímpico del Comité Olímpico Internacional (COI), situado en Lausana (Suiza), de los uniformes virales de sus abanderados en la apertura del pasado 6 de febrero, Lucas Pinheiro Braathen y Nicole Silveira

Las prendas, de la marca de lujo Moncler, sorprendieron al mundo durante la ceremonia, especialmente por sus llamativos abrigos, blanco nieve en el exterior pero con los colores de la bandera verdeamarilla en su reverso, como bien se encargó de lucir Pinheiro en el estadio de San Siro

Después de que el carismático esquiador diera con su oro en el eslalon gigante del pasado sábado la primera medalla olímpica de invierno a Latinoamérica, Brasil deja con esta donación otra huella imborrable de su paso exitoso por Milán-Cortina