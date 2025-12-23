España volverá a ser uno de los diez principales mercados de exportación de Alemania, según el GTAI

Por Rene Wagner y Maria Martinez

España se convertirá en el destino de mayor crecimiento entre los 10 mayores mercados de exportación de Alemania en 2025, con un aumento previsto de los envíos del 8,5%, hasta 58.800 millones de euros (US$69.310 millones), según una proyección de Germany Trade & Invest (GTAI).

El aumento elevaría a España al décimo puesto entre los clientes de la mayor economía europea por primera vez desde 2009, según la previsión a la que tuvo acceso Reuters el martes.

El aumento de la demanda española contrasta con el descenso de las exportaciones alemanas a los principales mercados, entre ellos China y Estados Unidos. Los envíos alemanes a China caerán un 10% este año y se prevé un descenso del 7,3% en Estados Unidos.

El crecimiento económico real de España, previsto en algo menos del 2,9% para 2025, es notablemente superior al 0,3% de Alemania, según las previsiones de la OCDE, lo que impulsará la demanda de productos alemanes y hará que el volumen del comercio bilateral se acerque a los 100.000 millones de euros, según el GTAI.

"Las empresas alemanas también se están beneficiando de la buena situación económica", dijo Friedrich Henle, representante exterior del GTAI en Madrid, que señaló el consumo privado como motor clave del crecimiento en España, apoyado por el auge del turismo y el aumento de la inmigración.

Según Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, las importaciones españolas de bienes de inversión están creciendo con fuerza este año, y añadió que la combinación de exportaciones de Alemania se adapta bien a este cambio.

Talavera señaló que las exportaciones de Alemania a otros países de la Unión Europea podrían contrarrestar la debilidad de las ventas a EEUU y China. También destacó que el 10% de las exportaciones alemanas van a EEUU y el 6% a China, mientras que el 54% se dirigen al resto de la UE.

Esto significa que una caída del 10% en las exportaciones a Estados Unidos y China se compensaría con un aumento del 3% en las exportaciones al resto de los países de la UE, según Talavera.

"El problema es que hoy en día la debilidad de la demanda interna europea dificulta incluso un crecimiento relativamente moderado de las exportaciones", dijo.

(1 dólar = 0,8484 euros)

