España vota en unas elecciones que podrían inclinar el país hacia la derecha

Por Horaci Garcia y Guillermo Martinez

MADRID, 23 jul (Reuters) - Los españoles votaban el domingo en unas elecciones generales potencialmente reñidas en las que los socialistas del presidente, Pedro Sánchez, podrían perder el poder y un partido de extrema derecha formar parte de un nuevo gobierno por primera vez en 50 años.

Sánchez convocó las elecciones de forma anticipada después de que la izquierda sufriera un duro revés en los comicios locales y regionales de mayo, pero su apuesta, que buscaba poner en aprietos a sus oponentes, podría resultar contraproducente.

Según los sondeos, el centroderechista Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones, pero para gobernar necesitaría formar una coalición con Vox, de extrema derecha. Sería la primera vez que un partido de extrema derecha entra en el gobierno desde el final de la dictadura de Francisco Franco en los años setenta.

La votación se cerrará a las 20:00 hora local (1800 GMT), momento en que se darán a conocer las encuestas realizadas a los votantes a través de llamadas telefónicas durante la semana previa. Se espera que todas las papeletas estén escrutadas a medianoche, lo que confirmará al partido más votado.

Tanto el bloque de izquierdas como el de derechas tienen posibilidades de formar coaliciones, que necesitarán al menos 176 escaños en el Congreso de los Diputados, de 350 diputados. El nuevo Parlamento debe constituirse antes del 17 de agosto, pero las negociaciones entre los partidos para formar gobierno pueden prolongarse durante meses.

Un análisis de los datos de los sondeos de opinión realizado por el diario español El País el 19 de julio, cuando finalizaron las consultas, preveía un 55% de posibilidades de una coalición PP/Vox, un 15% de que Sánchez se mantenga en el poder al frente de una coalición de izquierdas y un 23% de que haya un resultado inconcluyente que fuerce la repetición de las elecciones.

Cuando Sánchez acudió a votar en Madrid fue recibido por un pequeño grupo de personas que le gritaron "mentiroso" y otro grupo de tamaño similar que le llamaba "presidente", según imágenes de TVE. Sánchez dijo a los periodistas que tenía "buenas vibraciones" sobre el resultado de los comicios.

El gobierno en minoría de Sánchez está actualmente en coalición con Unidas Podemos, de izquierda, que se presenta a las elecciones del domingo bajo la plataforma Sumar.

Feijóo dijo que espera que España pueda comenzar una "nueva era".

El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo que "lo importante hoy es si España cambia de rumbo" y agradeció a los votantes que "interrumpieran su descanso" para depositar su voto, mientras que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseguró que "los derechos están en juego" e instó a la gente a votar en las que eran "seguramente, para la gente de mi generación, las elecciones más importantes".

Las elecciones se celebraban en plenas vacaciones de verano y en medio de un intenso calor en gran parte del país.

La participación electoral se situó en torno al 40,5% a las 14:00 hora local (1200 GMT), según cifras del Ministerio del Interior, por encima del 37,9% registrado a la misma hora durante las últimas elecciones de noviembre de 2019.

Los trabajadores de Correos llegaron a los colegios electorales con cajas de votos por correo, después de que el servicio postal informara el sábado de que estos habían marcado un récord histórico de 2,47 millones, ya que la gente depositó sus papeletas desde la playa o la montaña.

"El escenario de statu quo y un Parlamento indeciso siguen siendo una posibilidad real, probablemente con un 50% de probabilidades combinadas en nuestra opinión", escribió Barclays en una reciente nota a sus clientes, citando el estrecho margen a favor del PP y la incertidumbre general en torno a los sondeos y la participación electoral.

Si un bloque no logra ponerse de acuerdo para formar gobierno, deben celebrarse nuevos comicios, algo que ha ocurrido dos veces en los últimos 10 años.

Esta incertidumbre podría mermar la eficacia de España como actual anfitrión de la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la Unión Europea, así como su gasto de los fondos de recuperación frente al COVID-19 del bloque.

¿un giro a la derecha?

El gobierno de Sánchez ha aprobado leyes progresistas sobre eutanasia, derechos trans, aborto y derechos de los animales, derechos que Vox, partido antifeminista y centrado en valores "de la familia", ha declarado que intentará derogar si forma parte del próximo ejecutivo.

Los grandes partidos dependen de los pequeños para obtener apoyo, por lo que el centro político se ha resentido.

En Barcelona, el ingeniero Luis Alonso, de 43 años, dijo que "globalmente el mundo se dirige a estar más dividido entre derecha e izquierda, (...) aquí no es diferente".

En Madrid, Yolanda Fernández, de 67 años, se refirió a la época franquista, diciendo: "He votado a los socialistas porque he vivido una época que no quiero que se repita". Según ella, la entrada de Vox en el Gobierno supondría un "retroceso muy grande para los derechos sociales".

Sánchez, en el cargo desde 2018, ha visto su mandato como presidente del Gobierno marcado por la gestión de crisis: desde la pandemia del COVID-19 y sus efectos económicos hasta las consecuencias políticamente perturbadoras del fallido intento independentista de 2017 en Cataluña.

El líder del PP, Feijóo, quien nunca ha perdido unas elecciones en su Galicia natal, se ha presentado como un candidato seguro, lo que podría atraer a algunos votantes, según los expertos.

"He votado a la derecha, pero no voy a decir si he votado al PP o a Vox. Creo que el país necesita un cambio. (...) Pedro Sánchez es un mal político", afirmó Juan Carlos Rodríguez, un funcionario de 63 años que vota en Madrid.

Un eventual gobierno del PP podría suavizar la agenda verde del anterior ejecutivo y adoptar una postura más conservadora en cuestiones sociales.

El PP prometió racionalizar el sistema fiscal, recortar los impuestos a las rentas más bajas, suprimir un impuesto sobre el patrimonio de reciente creación, impulsar la industria y reducir el impuesto sobre el valor añadido de la carne y el pescado.

(Reporte de Horaci Garcia, Guillermo Martínez, Andrei Khalip, Belén Carreño, Jesús Aguado y Catarina Demony; escrito por Jessica Jones; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

