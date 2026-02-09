España: Vox pide entrar en gobierno de Aragón

"Por supuesto que queremos gobernar, siempre lo hemos dicho.

No se ha creado este partido para estar por ahí. Nosotros queremos el gobierno. Queremos poder", dijo José Antonio Fúster, portavoz de Vox.

El partido de extrema derecha duplicó su representación en Aragón, al pasar de 7 a 14 escaños con el 17,9% de los votos en los comicios ganados por el PP, con el 34,3%, que necesita a Vox para formar gobierno.

A cambio de su apoyo, Fúster adelantó que pedirá al PP la "denuncia al Pacto Verde europeo, el combate de la inmigración ilegal desordenada, más industria, cero adoctrinamiento en las aulas, bajadas de impuestos…" Desde el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, se mostró dispuesto a negociar con Vox siempre y cuando sus demandas se adecúen a "la Constitución y a las leyes".

Los socialistas, por su parte, que registraron uno de sus peores resultados en esta región, quedando segundos con el 24% de los votos, criticaron al PP por "dar de comer y beber" al "gremlin" de Vox, afirmó la portavoz, Montse Mínguez. (ANSA).