España vuelve a aumentar su estimación para la cosecha de colza de la UE

PARÍS, 26 sep (Reuters) - España volvió a elevar su estimación para la cosecha de colza de la Unión Europea de esta temporada, a 20,4 millones de toneladas métricas desde los 20 millones de toneladas del mes pasado, un 21,4% más que la cosecha de la temporada pasada, afectada por las lluvias.

La revisión al alza, que sigue a otra similar del mes pasado, se debe a unas previsiones de mayor rendimiento y a un aumento de la superficie plantada estimada para el principal cultivo de oleaginosas de la UE.

La cosecha de semillas de girasol está en pleno apogeo en los países del sudeste de la UE. La firma espera que la cosecha alcance los 8,4 millones de toneladas, ligeramente por encima del mes pasado, pero aún el nivel más bajo desde 2015/16.

El tiempo seco y caluroso del verano en el sur de Europa ha dañado los cultivos de primavera, como las semillas de girasol y el maíz, pero ha ayudado a los agricultores a recoger los cultivos de invierno, como la colza y el trigo.

La empresa elevó sus perspectivas para las importaciones de colza del bloque, especialmente desde Canadá, mientras que redujo las compras de Ucrania debido a la ralentización de los envíos de principios de temporada.

La consultora esperaba que el mercado de colza de la UE estuviera equilibrado en 2025/26, mientras que las existencias de semillas de girasol se esperaban en su nivel más bajo de los últimos cinco años.

"Si bien no prevemos un superávit en los mercados de semillas oleaginosas de la UE, creemos que sus precios tienen un potencial bajista, en línea con las perspectivas ampliamente bajistas a nivel mundial, en particular la canola canadiense y los precios de la soja estadounidense y sudamericana".

También estimó que la llegada de la cosecha de semillas de girasol en la UE y en la región del mar Negro ejerza una presión a la baja sobre los precios comunitarios a corto plazo, aunque las previsiones siguen siendo más alcistas a largo plazo. (Reporte de Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)