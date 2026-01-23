España vuelve a cerrar el caso sobre el programa espía Pegasus alegando que Israel no ha respondido

MADRID, 23 ene (Reuters) -

La Audiencia Nacional de España cerró el jueves su investigación sobre el uso del software "Pegasus" de la empresa israelí de ciberinteligencia NSO Group para espiar a políticos españoles, señalando la falta de cooperación de las autoridades israelíes.

La investigación se inició después de que el Gobierno español revelara en 2022 que el software espía de NSO se había utilizado para espiar a miembros del gabinete español, desatando una crisis política que llevó a la dimisión del ministro del Interior.

Las autoridades no aclararon si entidades nacionales o extranjeras estaban vinculadas al espionaje, entre cuyos objetivos figuraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros.

El juez instructor, José Luis Calama, dijo que no podía avanzar en la investigación sobre el supuesto espionaje a políticos porque la falta de respuesta a las peticiones de información de Israel significaba que no había ningún sospechoso identificable.

NSO Group siempre ha negado, afirmando que el software, que licencia a los gobiernos previa aprobación del Gobierno israelí, está destinado a luchar contra la delincuencia y proteger la seguridad nacional y que no puede controlar cómo se utiliza. Israel afirma que su papel se limita a las licencias de exportación y no a las operaciones cotidianas. El Gobierno israelí y NSO Group no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Calama ya había cerrado la investigación en 2023, alegando también la falta de cooperación de las autoridades israelíes. La reabrió en 2024 a raíz de los detalles proporcionados por Francia en relación con su propia investigación sobre el uso de Pegasus en 2021 para atacar a periodistas, abogados, personalidades públicas y altos cargos políticos y gubernamentales franceses.

