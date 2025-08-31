España vuelve a dar la cara en Mundial femenino de rugby y pierde 43-27 ante Irlanda

Tal como había hecho en su debut hace una semana frente a Nueva Zelanda, la selección española femenina de rugby vendió cara su derrota por 43-27 frente a Irlanda, en la segunda jornada del grupo C del Mundial femenino de rugby.

Las españolas fueron capaces de igualar un marcador adverso de 12-0 a la media hora, pero otros dos tries de las irlandesas antes de la pausa dieron ventaja a las Verdes por 24-12 al descanso.

Las Leonas volvieron a apretar el marcador al inicio de la segunda para con un ensayo de Claudia Peña (24-17), pero las irlandesas impusieron su mayor físico en la última parte del partido.

Pese a todo, las españolas fueron capaces de anotar cinco tries frente a una de las selecciones punteras del campeonato.

Tras dos jornadas, Irlanda suma un pleno de 10 puntos y está clasificada para los cuartos de final, acompañadas por Nueva Zelanda si las oceánicas vencen a Japón.

España, por su parte, tendrá dentro de una semana la oportunidad de despedirse del torneo con una eventual victoria frente al combinado asiático.

