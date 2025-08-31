LA NACION

España vuelve a dar la cara en Mundial femenino de rugby y pierde 43-27 ante Irlanda

Tal como había hecho en su debut hace una semana frente a Nueva Zelanda, la selección española femen

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Futbolista
España vuelve a dar la cara en Mundial femenino de rugby y pierde 43-27 ante IrlandaPamela Smith - FR172156 AP

Tal como había hecho en su debut hace una semana frente a Nueva Zelanda, la selección española femenina de rugby vendió cara su derrota por 43-27 frente a Irlanda, en la segunda jornada del grupo C del Mundial femenino de rugby.

Las españolas fueron capaces de igualar un marcador adverso de 12-0 a la media hora, pero otros dos tries de las irlandesas antes de la pausa dieron ventaja a las Verdes por 24-12 al descanso.

Las Leonas volvieron a apretar el marcador al inicio de la segunda para con un ensayo de Claudia Peña (24-17), pero las irlandesas impusieron su mayor físico en la última parte del partido.

Pese a todo, las españolas fueron capaces de anotar cinco tries frente a una de las selecciones punteras del campeonato.

Tras dos jornadas, Irlanda suma un pleno de 10 puntos y está clasificada para los cuartos de final, acompañadas por Nueva Zelanda si las oceánicas vencen a Japón.

España, por su parte, tendrá dentro de una semana la oportunidad de despedirse del torneo con una eventual victoria frente al combinado asiático.

jdg/mcd/mb

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo
    1

    Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo

  2. El riesgo de la olla a presión
    2

    El riesgo de la olla a presión

  3. El insólito enojo de Mario Pergolini con Fredy Villarreal
    3

    El insólito enojo de Mario Pergolini con Fredy Villarreal: “Él estaba enemistado conmigo”

  4. La respuesta de Julia Roberts a las críticas por su película sobre una estudiante que denuncia una violación
    4

    La respuesta de Julia Roberts a las críticas por su película sobre una estudiante que denuncia una violación

Cargando banners ...