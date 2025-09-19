España vuelve a lo más alto de la clasificación de la FIFA, Alemania se cae de los 10 primeros

19 sep (Reuters) - España, campeona de la Eurocopa 2024, se ha aupado a lo más alto de la clasificación de la FIFA por primera vez en 11 años, mientras que Alemania ha salido de los 10 primeros, según ha informado el organismo rector del fútbol mundial. Francia subió al segundo puesto en la última clasificación publicada el jueves, mientras que Argentina, vigente campeona del mundo, cayó al tercero tras su derrota por 1-0 ante Ecuador en la fase de clasificación para 2026. Portugal, campeona de la Liga de Naciones, avanzó un puesto, hasta la quinta posición. Alemania se quedó fuera de los diez primeros puestos por primera vez en casi un año tras su derrota en Eslovaquia a principios de mes. Eslovaquia ha sido el país que más ha subido, 10 puestos, hasta el 42º.

LOS 10 MEJORES:

1. España

2. Francia

3. Argentina

4. Inglaterra

5. Portugal

6. Brasil

7. Países Bajos

8. Bélgica

9. Croacia

10. Italia (Información de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)