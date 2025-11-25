España y Diamond Foundry invertirán €2.350 millones en una planta de chips, dice Cinco Días

25 nov (Reuters) -

La rama estatal española de inversión en tecnología y la empresa estadounidense Diamond Foundry tienen previsto invertir 2.350 millones de euros (US$2.710 millones) en una nueva planta de fabricación de microchips en la región occidental española de Extremadura, según informó Cinco Días el martes, que basa su información en fuentes anónimas.

El proyecto, que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros esta semana, supondría una aportación de 753 millones de euros por parte de la SETT –el vehículo de inversión tecnológica del Estado– del programa de apoyo a los semiconductores del país.

Diamond Foundry, que cuenta con el respaldo del actor estadounidense Leonardo DiCaprio, invertirá casi 1.600 millones de euros de aquí a 2029, según el periódico.

La empresa ya posee una planta de diamantes sintéticos en la región, y la nueva instalación sería el primer productor europeo a gran escala de sustratos de diamante para chips avanzados.

Ni Diamond Foundry ni SETT respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Se espera que la inversión cree más de 2.100 puestos de trabajo, unos 500 de ellos directamente en la fábrica, añade la información de Cinco Días.

El proyecto llega unas semanas antes de las elecciones autonómicas anticipadas en Extremadura, donde el gobierno regional las convocó tras no poder aprobar su presupuesto.

(US$1 = 0,8681 euros) (Información de Jesús Calero; edición de Kirsten Donovan; edición en español de Jorge Ollero Castela)