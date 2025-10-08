España y Ecuador fortalecen su cooperación agraria firmando un Memorando de Entendimiento

MADRID, 7 Oct. (Europa Press)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, y el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca del Ecuador, Danilo Palacios, suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU) que consolida una nueva etapa de cooperación estratégica entre ambos países en materia agraria y desarrollo rural. Durante el acto, el ministro Planas destacó la voluntad compartida de impulsar la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del sector agroalimentario, mediante acciones concretas que beneficiarán tanto a agricultores y ganaderos ecuatorianos como españoles: “El acuerdo representa un paso adelante muy importante en las relaciones entre España y Ecuador”, afirmó Planas, quien resaltó el potencial del Ecuador para incrementar su producción agroalimentaria.

Por su parte el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ecuador manifestó su agradecimiento del Gobierno de España por este gran paso que permitirá a ambos países “crecer de manera conjunta en los retos y los objetivos planteados”.

La Embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade Muñoz, agradeció la apertura del Gobierno español para llevar adelante esta potencial cooperación y destacó que este acuerdo es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre los equipos técnicos de ambos ministerios y la Embajada del Ecuador en España: “El intercambio de experiencias en seguros agrarios campesinos, esenciales para proteger al sector rural ante riesgos climáticos, y el fortalecimiento del sistema cooperativo agrario, modelo exitoso en España y referente para la Unión Europea, que buscamos adaptar al contexto ecuatoriano”, aseguró.

Entre los ámbitos de cooperación establecidos se destacan el diseño de sistemas de seguros agrarios y gestión de riesgos climáticos, en los que España aportará su experiencia consolidada; el intercambio de conocimientos técnicos sobre modelos de producción sostenible, certificación ecológica y manejo de recursos genéticos; la gestión eficiente de los recursos hídricos y agricultura de regadío, mediante nuevas tecnologías; y el fomento del asociacionismo agrario y la promoción de productos agroalimentarios.

Este acuerdo, que entra en vigor desde su firma, se proyecta como una alianza duradera que fortalecerá aún más los lazos históricos, culturales y económicos entre Ecuador y España, impulsando el desarrollo rural y la innovación agrícola de manera conjunta.