España y Frontex buscan un barco con migrantes que se dirigía a las Islas Baleares

MADRID/BARCELONA, 27 feb (Reuters) -

La policía española y la agencia fronteriza de la Unión Europea Frontex buscaban el viernes un barco que transportaba a un número desconocido de migrantes que intentaban llegar a las Islas Baleares, según informó el Gobierno español. El grupo de defensa de los derechos de los migrantes Caminando Fronteras había advertido el jueves que tres embarcaciones con 81 personas a bordo, entre ellas 10 mujeres y dos bebés, habían desaparecido en la ruta entre Argelia y las Baleares en el mar Mediterráneo.

Se trataba de una de las rutas migratorias de más rápido crecimiento hacia la UE el año pasado, a pesar de que las llegadas totales al bloque disminuyeron.

Al menos 483 migrantes murieron o desaparecieron el año pasado en el Mediterráneo occidental tratando de llegar a Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Frontex dijo el año pasado que los traficantes estaban trasladando sus operaciones de Marruecos a Argelia, debido a que los controles se consideraban menos estrictos, y que estaban utilizando embarcaciones más rápidas.

El viernes, el representante del Gobierno español en las Baleares dijo que la Armada argelina había interceptado dos de las tres embarcaciones, mientras que dos aviones de Frontex y de la Guardia Civil española seguían buscando la tercera.

La oficina no proporcionó detalles sobre el número de personas que transportaba el barco desaparecido, ni sobre el estado de los migrantes de los dos barcos rescatados.

La embajada de Argelia en España no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las llegadas irregulares de migrantes por mar a las Islas Baleares se redujeron un 25% entre enero y el 15 de febrero en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior español.

Tras el aumento de las llegadas el año pasado, España ha buscado una cooperación más estrecha con Argelia contra las redes de tráfico ilegal.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, dijo el mes pasado a Reuters que Madrid podría solicitar más vigilancia aérea de Frontex a lo largo de la ruta entre Argelia y las Baleares.

Sin embargo, descartó el despliegue de la policía española o la entrega de equipos a Argelia, con la que España ha mantenido una relación tensa en los últimos años, para combatir la migración, y dijo que se centraría en profundizar el intercambio de información sobre seguridad.