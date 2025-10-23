España y Latam sufren más de 200.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, según AVOS Tech

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

AVOS Tech, unidad tecnológica del Grupo Prosegur especializada en transformación digital y externalización de procesos de negocio, ha identificado un total de 200.000 alertas de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales realizadas en España y Latam a lo largo de 2024. En concreto, la localización de las infracciones se ha realizado a través de AMLcheck, solución tecnológica de desarrollo propio, especializada en la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBCFT).

En este sentido, la compañía ha subrayado "el papel fundamental" que ejerce la tecnología como aliada estratégica en la lucha contra el lavado de dinero. Además, ha analizado de manera anual más de 90 millones de transacciones entre las entidades con las que opera.

Asimismo, AVOS Tech ha informado de que la adopción de AMLcheck ha impulsado un crecimiento del 20% en la base de clientes durante el último año, reflejando la creciente demanda de soluciones tecnológicas en materia de cumplimiento.

Por otra parte, según la Memoria Estadística 2019-2023 de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publicada por el Sepblac, unidad pública de inteligencia financiera, en España se realizaron en 2023 un total de 197 investigaciones, con más de 3200 detenciones y bienes incautados por un valor de 16,3 millones de euros.

Entre las tipologías más frecuentes de operaciones fraudulentas detectadas por las entidades financieras, AVOS Tech ha enumerado: inmobiliarios, empresas pantalla, cuentas mula utilizadas para canalizar fondos ilícitos, ocultación del beneficiario real y 'pitufeo'.

Por su parte, el CEO de AVOS Tech, Gloria Macías-Lizaso, ha considerado que "ante el aumento de operaciones financieras complejas y la sofisticación de los métodos de blanqueo, la tecnología se ha vuelto un aliado imprescindible para garantizar la transparencia y la integridad del sistema económico".