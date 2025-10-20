España y México colaboran en una exposición en Madrid sobre la mujer y cultura indígena mexicana con 435 piezas

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), han organizado la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', que será inaugurada el 31 de octubre.

La muestra, que reúne 435 piezas procedentes de diversos acervos de todo México, forma parte de un proyecto binacional que nace con la aspiración de reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias y del papel fundamental de las mujeres en las comunidades indígenas de México.

Se trata de la primera ocasión en que cuatro instituciones de primer nivel en España acogen conjuntamente una exposición internacional de tal magnitud, sumando un espacio expositivo superior a 1000 m2 dedicado a visibilizar el universo femenino indígena en toda su riqueza y complejidad.

Así, el Museo Arqueológico Nacional explorará, en la sección 'El ámbito humano', el contexto social de las mujeres indígenas desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. Por su parte, la Fundación Casa de México en España ofrece, en 'El ámbito divino', una visión profunda de la espiritualidad y las prácticas rituales femeninas en distintas culturas originarias.

El Instituto Cervantes albergará 'Historias tejidas', dedicada a la producción textil como forma de expresión y transmisión cultural propia de las mujeres indígenas. Y, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza exhibirá, en 'La Señora Tz'aka'ab Ajaw, la 'Reina Roja' de Palenque', el ajuar funerario de esta figura histórica maya del siglo VII, ejemplo del poder y relevancia que llegaron a tener las mujeres de las élites gobernantes de la época.

La muestra, que arrancó con la apertura de 'El ámbito divino', el 3 de octubre en la Fundación Casa de México, será inaugurada conjuntamente el 31 de octubre y permanecerá expuesta en la capital hasta el primer trimestre de 2026.

La exposición se verá complementada con una serie de actividades e iniciativas paralelas que encontrarán su colofón en la participación de México como País Socio de FITUR en 2026.