España y otros 20 países exigen a Israel el cese "inmediato" de su "inaceptable" expansionismo

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de 21 países, entre ellos el español José Manuel Albares, han unido sus voces para reclamar la "anulación inmediata" de los planes israelíes para construir nuevas colonias en la zona E1 y partir Cisjordania, un proyecto que consideran "inaceptable" y "una violación del Derecho Internacional".

"Instamos a Israel a renunciar a este proyecto con máxima urgencia reclaman los ministros firmantes de esta nota, entre los que se incluyen también representantes diplomáticos de Reino Unido, Francia, Japón, Canadá, Australia y Países Bajos, entre otros.

En su nota, inciden en las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, que celebró públicamente el impacto de los planes expansionistas sobre la viabilidad de un futuro Estado palestino, y avisan de que "esta decisión no supone ninguna ventaja para el pueblo israelí".

"Al contrario, puede comprometer la seguridad (de Israel) y alentar la violencia y la inestabilidad, lo que nos aleja un poco más de la paz", señala este grupo, que teme los efectos que puedan acarrear las "acciones unilaterales" del Gobierno de Benjamin Netanyahu para la seguridad de toda la región.

Estos 21 países instan a las autoridades israelíes a acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones y poner fin a la construcción de nuevas colonias en zonas ocupadas, al tiempo que plantean el fin de las "restricciones" impuestas sobre la viabilidad económica de la Autoridad Palestina, la administración política que controla Cisjordania.