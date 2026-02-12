España y Portugal en alerta máxima ante los daños causados por las tormentas

Por David Latona y Paolo Laudani

MADRID, 12 feb (Reuters) -

Gran parte de España y Portugal se encontraban en alerta máxima el jueves, debido a las fuertes lluvias y los intensos vientos que azotaron la península ibérica, derribando árboles, interrumpiendo el transporte y obligando al cierre de colegios en algunas zonas.

Una persona se encuentra en estado grave tras ser golpeada por la caída de un árbol en Cataluña, en las tormentas más recientes que han azotado la zona en las últimas semanas.

Parte de la autopista A1 entre el norte y el sur de Portugal se derrumbó el miércoles por la noche cerca de la ciudad medieval de Coimbra después de que se rompiera un dique debajo.

Se ha decretado alerta roja, el nivel más alto, en las regiones del norte de España de Galicia, Cantabria y País Vasco tras la llegada el miércoles de Nils, la octava tormenta que azota España este año.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió de olas de hasta nueve metros de altura.

Las autoridades de Cataluña suspendieron las clases y los eventos deportivos y restringieron los servicios sanitarios no esenciales, después de que las ráfagas de viento de más de 105 kilómetros por hora afectaran el tráfico por carretera y ferrocarril en toda la región.

Al menos cinco personas, incluida la que se encuentra en estado grave tras ser golpeada por un árbol, han resultado heridas por los vientos en Cataluña, según informó Nuria Parlon, directora del departamento de Interior de la región, a la emisora de radio RAC1.

Los servicios de protección civil catalanes enviaron una alerta móvil de emergencia advirtiendo a la población que permaneciera en sus casas y evitara desplazamientos innecesarios.

Al menos 40 vuelos con salida o llegada al aeropuerto Barcelona-El Prat han sido cancelados, según informaron a Reuters fuentes de la empresa gestora del aeropuerto, Aena. El aeropuerto siguió operativo, pero con restricciones que podrían provocar más retrasos y cancelaciones, según indicaron.

"RÍO ATMOSFÉRICO" SOBRE PORTUGAL

En Portugal, un fenómeno meteorológico conocido como "río atmosférico" —un amplio corredor de vapor de agua concentrado que transporta grandes cantidades de humedad desde los trópicos— provocó nuevas lluvias torrenciales, que afectaron en mayor medida al norte, donde las autoridades han evacuado a unos residentes.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) afirmó que la tormenta Oriana, una depresión atlántica independiente que se aproxima al norte de la península, no afectaría directamente a Portugal continental, pero provocaría fuertes lluvias y vientos en la mayor parte del país el jueves y el viernes.

El ministro de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, dijo a los periodistas que la restauración del tramo afectado de la autopista A1 llevaría semanas, ya que las reparaciones debían esperar a que bajara el nivel de las aguas.

La situación en Coimbra se mantuvo estable durante la noche y no fue necesario realizar evacuaciones adicionales, según informó el jueves la agencia estatal de noticias Lusa, basándose en la información de una fuente del servicio local de protección civil. (Información de David Latona y Paolo Laudani; edición de Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska)