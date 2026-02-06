España y Portugal recibirán más tormentas mientras aún sufren las consecuencias de Leonardo

Por Jon Nazca

GRAZALEMA, España, 6 feb (Reuters) - Las autoridades del sur de España han evacuado zonas residenciales por temor a que un importante río se desborde y han advertido del riesgo de deslizamientos de tierra provocados por la rotura de acuíferos el viernes, después de que la tormenta Leonardo azotara la península ibérica.

Más de 7.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en la provincia de Andalucía hasta ahora ante lo que se ha denominado "tren de tormentas", en el que varias tormentas consecutivas han azotado Portugal y España con lluvias torrenciales y fuertes vientos durante las últimas semanas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió de que otra tormenta, Marta, azotaría la península el sábado, trayendo consigo más lluvias abundantes.

Varias zonas residenciales cercanas al cauce del río Guadalquivir, en la provincia de Córdoba, fueron evacuadas durante la noche debido al drástico aumento del nivel del agua.

También fueron evacuados los aproximadamente 1.500 residentes de Grazalema, un pueblo de montaña muy popular entre los excursionistas; el agua se filtraba a través de las paredes de las casas y caía en cascada por las empinadas calles empedradas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, dijo a la emisora de radio SER que los acuíferos de la sierra de Grazalema estaban llenos y podían provocar deslizamientos de tierra debido a la presión acumulada.

"Se podrían producir grandes agujeros y zanjas. Si eso pasa en una casa da un resultado dramático", afirmó Moreno.

Añadió que los geólogos estaban evaluando la situación en Grazalema para determinar cuándo podrían los residentes regresar a sus hogares.

Las fuertes lluvias también están afectando a la cosecha de aceitunas. Francisco Elvira, que dirige la asociación de agricultores COAG en la provincia de Jaén, estimó que las pérdidas ascienden hasta ahora a 200 millones de euros (US$236 millones).

PORTUGAL EXTIENDE EL ESTADO DE CALAMIDAD

En Oporto, la segunda ciudad más grande de Portugal, el río Duero se desbordó en la madrugada del viernes, provocando pequeñas inundaciones en las terrazas de los cafés ribereños. Al sur del país, gran parte de la localidad de Alcácer do Sal, junto al río Sado, permaneció semisumergida por tercer día consecutivo.

El primer ministro Luís Montenegro anunció el jueves por la noche que su Gobierno había ampliado el estado de calamidad en 69 municipios hasta mediados de febrero, añadiendo que las lluvias "sin precedentes" y el riesgo de inundaciones amenazaban a varias regiones.

El comandante del servicio de protección civil portugués ANEPC Mário Silvestre, afirmó que seis ríos, incluido el Tajo, corrían el riesgo de sufrir importantes inundaciones.

La cuenca del Tajo fue puesta en alerta roja el jueves debido al repentino aumento del caudal.

(1 dólar = 0,8482 euros) (Información de Paolo Laudani, Emma Pinedo, Sergio Goncalves y Andrei Khalip; edición de David Latona y Peter Graff; edición en español de María Bayarri Cárdenas)