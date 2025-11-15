España y Suiza rozan el Mundial, Bélgica se complica un poco la vida

Impecables, España y Suiza tienen prácticamente asegurado su billete para el Mundial 2026 tras golear a Georgia (4-0) y Suecia (4-1) este sábado en la penúltima jornada de las eliminatorias europeas, en la que Bélgica empató 1-1 ante Kazajistán y tendrá que esperar a la última fecha para clasificarse.

Solo recibir dos goleadas improbables en la última jornada ante Turquía y Kosovo, respectivamente, evitarían que España y Suiza saquen su billete para el sorteo del próximo 5 de diciembre en Washington.

Recital en Tiflis

De nuevo prolífica en ataque e invulnerable en defensa, España -19 goles a favor y ninguno en contra en el clasificatorio, en el que acumula cinco victorias- resolvió sin pestañear ante Georgia.

Líder del grupo E, la Roja suma 15 puntos, tres más que Turquía, con una diferencia de goles de +19, mientras que su rival tiene +5, por lo que el combinado otomano, además de ganar el martes en su enfrentamiento directo, debe hacerlo por siete goles de diferencia para arrebatarle la primera plaza, única que ofrece un billete directo al Mundial.

Mikel Oyarzabal (12') -el hombre del partido con su doblete- adelantó de penal a la selección española, una diferencia que ampliaron luego Martín Zubimendi (22') y Ferran Torres (35') en la primera mitad.

Tras el descanso, el atacante de la Real Sociedad (63') puso la guinda en el electrónico.

"No es que la selección georgiana sea débil, es que se ha encontrado a un gran rival, una selección española ambiciosa que quería ganar y jugar bien", declaró el seleccionador español, Luis de la Fuente, en rueda de prensa.

Suecia, irreconocible

En Ginebra, Suiza goleó 4-1 a un equipo sueco irreconocible, que suma un punto en cinco jornadas.

Antes de la última fecha de las eliminatorias el martes, los suizos son primeros del grupo B con 13 puntos y una diferencia de goles muy favorable (+12).

Los kosovares, que vencieron a Eslovenia de visita este sábado 2-0, son segundos con 10 puntos (+1 en goles).

El martes en Kosovo, Suiza solo necesitará no perder por seis goles de diferencia para clasificarse a su decimotercer Mundial. Su ultima ausencia fue en Corea del Sur y Japón 2002.

Final, pero ante Liechtenstein

Bélgica se dejó un empate 1-1 en Kazajistán y tendrá que esperar al último partido para sellar su pase. La buena noticia es que se enfrenta a la modesta Liechtenstein, colista de la llave J, en la que suma seis derrotas en sus seis partidos disputados.

Por detrás en el marcador tras un una temprana diana de Dastan Satpaev (9'), los Diablos Rojos de Rudi García empataron nada más arrancar la segunda mitad con un tanto de Hans Vanaken (48').

Sin embargo, la gran actuación del guardameta Temirlan Anarbekov impidió que los belgas lograsen la remontada.

Los Diablos Rojos llegan a la última fecha con 15 puntos, dos más que Macedonia del Norte.

Arnautovic lidera a Austria

Un doblete de Marko Arnautovic llevó a Austria a una victoria 2-0 como visitante frente a Chipre, acercándola a la clasificación para el Mundial por primera vez desde Francia 1998.

Pero Bosnia-Herzegovina remontó para vencer 3-1 a Rumanía, que terminó con 10 jugadores, asegurando que el grupo H también se decida en la última jornada.

Austria llega a la última fecha, en la que recibe a Bosnia, con dos puntos más que el equipo balcánico, por lo que el martes jugarán una final.

Finalmente, en la llave C manda Dinamarca con once puntos tras empatar 2-2 con Bielorrusia. Le sigue a uno Escocia, que perdió 3-2 en Grecia.

Ambas selecciones disputarán el martes otra final por el primer puesto, sinónimo de clasificación directa.

