España/Bolivia.- Albares felicita a su nuevo homólogo boliviano y declara el apoyo de España al Gobierno de Paz

MADRID, 9 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha felicitado este domingo a su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, que ha tomado posesión hace unas horas de su cargo como parte del flamante gabinete del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

"Acabo de felicitar al nuevo canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, por su nombramiento", ha manifestado Albares en su cuenta de X un día después de que el mandatario jurara su cargo en La Paz como nuevo presidente de Bolivia, en una ruptura de más de 20 años de gobiernos socialistas en el país latinoamericano.

Bajo esta premisa, Albares ha asegurado que "el pueblo hermano de Bolivia y su gobierno cuentan con España en esta nueva etapa" y se ha marcado, como primeros objetivos conjuntos, la renovación del instrumento de cooperación conocido como el Marco de Asociación País y los preparativos de la Cumbre Iberoamericana de Madrid que se celebrará en noviembre del año que viene.