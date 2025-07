España/EEUU.- Pontegadea ultima la compra del Sabadell Financial Center en Miami por US$235 millones

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través de su brazo inversor Pontegadea, ultima la adquisición del Sabadell Financial Center, donde se ubican oficinas del Banco Sabadell en Miami, a KKR y Parkway por US$275 millones (235,23 millones de euros), según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación. En concreto, Pontegadea se encuentra en negociaciones para adquirir esta torre de oficinas de 30 pisos, que está ubicada en el 1111 de Brickell Avenue, según recoge el portal 'The Real Deal', que precisa que de cerrarse este acuerdo, esta compra se convertiría en la mayor venta de oficinas en lo que va de año en el Sur de Florida. El vehículo inversor del fundador de Inditex ha abordado esta compra a través de su filial estadounidense, Ponte Gadea, según ha avanzado este lunes 'Cinco Días'. Esta compra llegaría tras la adquisición de la semana pasada de un hotel en París por 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles. El hotel está localizado en un edificio histórico en el centro de la capital gala, y fue adquirido por Derby Hoteles en 2007 por 75 millones de euros. Además, el vehículo inversor de Ortega cerró recientemente la compra de un edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta, a Blackstone por US$284 millones (250 millones de euros), lo que la convertiría en la mayor adquisición de Ortega en España desde la compra de la Torre Foster de Madrid en 2016 por 490 millones. Pontegadea, formado por las sociedades Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, ganó 9322 millones de euros en 2024, lo que supone un 17,3% más que en el ejercicio precedente. Los activos del grupo patrimonial alcanzaron los 110.615 millones de euros de valoración, lo que supone un incremento del 9,3% respecto a los 101.117 millones de euros de 2003. El conglomerado de empresas registró una facturación de 43.125 millones de euros, un 8,7% más, mientras que el patrimonio neto ascendió a los 90.546 millones de euros, por encima de los 82.558 millones de euros de 2023. Pontegadea cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales -principalmente oficinas- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo. Al margen de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea. El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario. En concreto, Ortega ingresará este año 3104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 2845 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado, cuando disparó la retribución un 28%. De este modo, el fundador de Inditex posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.