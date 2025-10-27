España/Mauritania.- Albares recibe al ministro de Exteriores mauritano y destaca la "buena" colaboración migratoria

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este lunes en Madrid a su homólogo mauritano, Mohamed Salem Uld Merzug, y ambos han coincidido en la "buena" cooperación en materia de migración.

"Ambos ministros se han congratulado de los buenos resultados de la cooperación migratoria, tanto en la lucha contra la migración irregular como en materia de migración circular", ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Uld Merzug ha realizado así su primera visita a España como ministro de Asuntos Exteriores que tiene como objetivo "reforzar el diálogo político" y dar seguimiento a la I Reunión de Alto Nivel entre ambos países, celebrada el pasado 16 de julio en Nuakchot.

Albares ha destacado que "esta visita se produce en un gran momento de la relación bilateral", tras el "salto cualitativo" que supuso la reunión de Alto Nivel.

"Mauritania es un socio estratégico para España, y también para la UE, tanto en el plano bilateral como regional", ha destacado el departamento que dirige Albares.

Asimismo, Albares "ha reiterado el deseo de España de seguir profundizando y haciendo avanzar la cooperación en otros sectores de interés como el energético, la cooperación al desarrollo, la seguridad, o el impulso del español" y ha destacado en ese sentido la reciente inauguración de la extensión del Instituto Cervantes en Nuakchot.

En el ámbito económico y comercial, ambos ministros coincidieron en que existe un amplio margen de crecimiento y en la importancia de redoblar el impulso que se viene dando con iniciativas como la creación del Consejo Empresarial Hispano-Mauritano (CAMES) o la celebración del Foro Empresarial, en el marco de la pasada reunión de Alto Nivel.

En particular han tratado la cooperación agrícola y pesquera.

También han abordado la "delicada" situación en el Sahel, donde Mauritania "juega un papel estabilizador esencial", según el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Albares ha destacado por otra parte la "importancia estratégica" del partenariado conjunto entre la Unión Europea y Mauritania y ha expresado la voluntad de España de "seguir contribuyendo activamente al fortalecimiento de dicha asociación".

Por último, Exteriores ha puesto en valor la "valiosa presencia de Mauritania en la Unión por el Mediterráneo y la necesidad de escuchar su voz en la nueva fase que se abre para las relaciones euromediterráneas con la preparación del nuevo Pacto por el Mediterráneo".