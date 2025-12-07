España/México.- El Ayuntamiento de Barcelona considera un éxito haber sido invitada de honor en la FIL de México.

BARCELONA, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha considerado un éxito la participación de la ciudad en la 39.ª Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), donde ha sido la invitada de honor durante 9 días hasta este domingo, informa el Institut de Cultura (Icub) en un comunicado.

La comisaria de la programación de Barcelona, Anna Guitart, ha dicho que tienen "la esperanza de haber sembrado una semilla muy fértil que estimule todavía más el diálogo cultural" con México, que ha definido como una tierra de acogida y una anfitriona agradecida y entusiasta.

El Icub también ha destacado que Barcelona cierra su estancia en la FIL como "la operación más grande de promoción internacional de la cultura y la literatura catalanas que ha hecho nunca", impulsada desde el Ayuntamiento con apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat, IRL y ACE, y con financiación de la tasa turística.

CAMBIO DE ESTAFETA Y DÍA DE SANT JORDI

La invitación a Barcelona ha acabado este domingo con la ceremonia del 'Cambio de Estafeta', traspasando el testigo de Barcelona a Italia de manos de la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática, Raquel Gil.

También se ha reproducido el día del libro de Sant Jordi, con firma de libros y el obsequio de 3.000 rosas.

En cuanto a los días anteriores de la FIL, el Ayuntamiento destaca que el auditorio del pabellón de Barcelona (obra de Santiago de León y Fabric Estudio) se ha llenado "en la mayoría de las sesiones programadas".

Las noches de música catalana, durante el Foro FIL, ha tenido "una gran acogida de público", y que también han tenido éxito las sesiones de FIL Ciencia, que han llevado a la feria algunos de los referentes de la investigación y la divulgación científicas de la capital catalana.

5.300 LIBROS VENDIDOS EN EL PABELLÓN

En la librería del pabellón barcelonés, donde han estado representados todos los autores del programa, se han vendido cerca de 5.300 ejemplares.

Los libros editados en catalán que no se han vendido se darán a la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, y todos los materiales usados en el pabellón se reciclarán y reutilizarán en espacios del campus de la Universidad de Guadalajara.