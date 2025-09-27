España/Portugal.- Cataluña y el Norte de Portugal acuerdan colaborar como "motores económicos" ibéricos y europeos

BARCELONA, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

Catalunya y el Norte de Portugal han constatado su voluntad de colaborar para ser "motores económicos en el ámbito ibérico y europeo", en una reunión en Barcelona encabezada por el conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, y la cónsul en Barcelona, Indira Rodrigues Noronha, informa Foment del Treball en un comunicado.

Se han reunido este sábado en Foment con su presidente, Josep Sánchez Llibre; el vicepresidente de Associação Empresarial de Portugal (AEP), José Luis da Rocha Ceia; el director ejecutivo de Fundação AEP, Paulo Dinis, y el delegado de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) en Portugal, Ramon Font, entre otros representantes empresariales e institucionales.

Foment ha destacado que las relaciones son históricas y en aumento, con una relación de inversión mutua robusta, y Sánchez Llibre ha dicho que "esta alianza se basa en un comercio sólido, inversiones crecientes y un entramado empresarial compartido", por lo que define esta relación como un puente aéreo empresarial.

Ahora, el objetivo es consolidar este puente ampliando las oportunidades de crecimiento e innovación en sectores estratégicos como automoción, plásticos, maquinaria, servicios financieros y logística.

LA RELACIÓN ECONÓMICA

En la reunión se ha reflejado con datos esta relación: por ejemplo, en Portugal operan 783 filiales de 594 empresas catalanas, y en Catalunya hay 155 filiales de 130 empresas portuguesas.

Catalunya exportó a Portugal en 2023 por 6287 millones de euros (5% más que 2022); en los últimos 5 años invirtió en Portugal 189,7 millones (sobre todo en servicios financieros, comercio e ingeniería civil), y Portugal invirtió 81 millones en Catalunya, con peso en la industria química y publicidad.