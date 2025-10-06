Español gana carrera automovilística de "streamers" en Francia

El español Karchez ganó la carrera en la que participaron 24 "streamers" al volante de coches de Fórmula 4 en Le Mans, Francia, una competición que fue vista por 1,4 millones de personas en la plataforma Twitch y por casi el mismo número en la televisión.

El "streamer" español Karchez se alzó con la victoria en la carrera de 16 vueltas del domingo, que clausuraba la tercera edición de la GP Explorer, creada en 2022 a raíz de un desafío lanzado en internet.

Más de 1,4 millones de personas la vieron en la plataforma de "streaming" Twitch, difundida en los canales del francés Squeezie y de otros "influencers", como el español Ibai Llanos y el estadounidense HasanAbi, batiendo el récord francés para un evento en directo.

La carrera también atrajo a 1,2 millones de espectadores en el canal de televisión France 2, informó el lunes la empresa Mediametrie.

Y unas 200.000 personas acudieron al circuito, en el centro de Francia, famoso por la carrera de resistencia de 24 horas de Le Mans.

"Me siento 100% celoso" de un evento así, confesó el domingo a AFP Karchez. "Sería genial organizar algo similar en España o en cualquier otro lugar", prosiguió el streamer, que cuenta con casi 1,3 millones de seguidores en Twitch.

Para esta edición de GP Explorer, creada por el "youtuber" francés Squeezie (20 millones de seguidores), se invitó a equipos españoles y estadounidenses para darle más proyección internacional.

Para participar, los "streamers" tuvieron que seguir una formación de cinco semanas, con cursos teóricos y prácticos en la pista.

