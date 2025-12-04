Español Grupo Costa invertirá US$300 millones para producción porcina en Paraguay: presidente Peña

ASUNCIÓN, 4 dic (Reuters) - El grupo español de producción porcina Costa invertirá US$300 millones en Paraguay, lo que supone la primera gran inversión de la empresa fuera de su país de origen, anunció el jueves el presidente paraguayo, Santiago Peña.

* La inversión tiene como objetivo ayudar a satisfacer una demanda anual de 1.000.000 de cerdos, según Peña.

* "Esto confirma que Paraguay está preparado para recibir ofertas de todo el mundo, porque los inversores confían en el Paraguay serio y previsible que estamos construyendo", afirmó Peña.

* El presidente añadió que el acuerdo era una "señal clara" para que los productores agrícolas del departamento de Itapúa y de todo el país aumentaran la producción. (Reporte de Daniela Desantis, redactado por Kylie Madry)