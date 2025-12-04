LA NACION

Español Grupo Costa invertirá US$300 millones para producción porcina en Paraguay: presidente Peña

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Español Grupo Costa invertirá US$300 millones para producción porcina en Paraguay: presidente Peña
Español Grupo Costa invertirá US$300 millones para producción porcina en Paraguay: presidente Peña

ASUNCIÓN, 4 dic (Reuters) - El grupo español de producción porcina Costa invertirá US$300 millones en Paraguay, lo que supone la primera gran inversión de la empresa fuera de su país de origen, anunció el jueves el presidente paraguayo, Santiago Peña.

* La inversión tiene como objetivo ayudar a satisfacer una demanda anual de 1.000.000 de cerdos, según Peña.

* "Esto confirma que Paraguay está preparado para recibir ofertas de todo el mundo, porque los inversores confían en el Paraguay serio y previsible que estamos construyendo", afirmó Peña.

* El presidente añadió que el acuerdo era una "señal clara" para que los productores agrícolas del departamento de Itapúa y de todo el país aumentaran la producción. (Reporte de Daniela Desantis, redactado por Kylie Madry)

LA NACION
Más leídas
  1. La familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
    1

    Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias

  2. Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
    2

    Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre

  3. Anticipá el sorteo con el simulador del Mundial: ¿qué grupo querés para la selección?
    3

    Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden quedar los grupos

  4. Toyota publicó los precios para diciembre 2025: los modelos que están más baratos
    4

    Toyota publicó los precios para diciembre 2025: los modelos que están más baratos

Cargando banners ...