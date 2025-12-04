Español Grupo Costa invertirá US$300 millones para producción porcina en Paraguay: presidente Peña
- 1 minuto de lectura'
ASUNCIÓN, 4 dic (Reuters) - El grupo español de producción porcina Costa invertirá US$300 millones en Paraguay, lo que supone la primera gran inversión de la empresa fuera de su país de origen, anunció el jueves el presidente paraguayo, Santiago Peña.
* La inversión tiene como objetivo ayudar a satisfacer una demanda anual de 1.000.000 de cerdos, según Peña.
* "Esto confirma que Paraguay está preparado para recibir ofertas de todo el mundo, porque los inversores confían en el Paraguay serio y previsible que estamos construyendo", afirmó Peña.
* El presidente añadió que el acuerdo era una "señal clara" para que los productores agrícolas del departamento de Itapúa y de todo el país aumentaran la producción. (Reporte de Daniela Desantis, redactado por Kylie Madry)
Otras noticias de Santiago Peña
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
- 3
Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden quedar los grupos
- 4
Toyota publicó los precios para diciembre 2025: los modelos que están más baratos