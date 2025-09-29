Española Bouzas cae en tercera ronda del WTA 1000 de Pekín ante la rusa Andreeva
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro fue eliminada este lunes en la tercera ronda del torneo W
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro fue eliminada este lunes en la tercera ronda del torneo WTA 1000 de Pekín a manos de la rusa Mirra Andreeva en sets corridos por 6-4 y 6-1.
La segunda raqueta de España mejor colocada en el ranking mundial (48ª), de 23 años, sucumbió en una hora y 32 minutos de juego en su primer choque en el circuito frente a la dueña de la quinta posición del escalafón.
En su tercera participación en la capital china, Andreeva, de 18 años, buscará llegar por segunda ocasión a cuartos de final, con lo que igualaría su mejor desempeño en el certamen de pista dura, alcanzado en la edición pasada.
Pero antes, la cuarta favorita deberá sobreponerse a su rival en octavos, que saldrá del duelo de este lunes entre la australiana Maya Joint (36ª) y la británica Sonay Kartal (81ª).
Bouzas Maneiro, por su parte, empeoró su récord (2-6) ante adversarias del Top-10.
-- Torneo WTA 1000 de Pekín
- Individuales - Tercera ronda:
Mirra Andreeva (RUS, N.4) derrotó a Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 6-4, 6-1
