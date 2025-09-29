LA NACION

Española Bouzas cae en tercera ronda del WTA 1000 de Pekín ante la rusa Andreeva

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro fue eliminada este lunes en la tercera ronda del torneo W

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Española Bouzas cae en tercera ronda del WTA 1000 de Pekín ante la rusa Andreeva
Española Bouzas cae en tercera ronda del WTA 1000 de Pekín ante la rusa AndreevaAltaf Qadri - AP

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro fue eliminada este lunes en la tercera ronda del torneo WTA 1000 de Pekín a manos de la rusa Mirra Andreeva en sets corridos por 6-4 y 6-1.

La segunda raqueta de España mejor colocada en el ranking mundial (48ª), de 23 años, sucumbió en una hora y 32 minutos de juego en su primer choque en el circuito frente a la dueña de la quinta posición del escalafón.

En su tercera participación en la capital china, Andreeva, de 18 años, buscará llegar por segunda ocasión a cuartos de final, con lo que igualaría su mejor desempeño en el certamen de pista dura, alcanzado en la edición pasada.

Pero antes, la cuarta favorita deberá sobreponerse a su rival en octavos, que saldrá del duelo de este lunes entre la australiana Maya Joint (36ª) y la británica Sonay Kartal (81ª).

Bouzas Maneiro, por su parte, empeoró su récord (2-6) ante adversarias del Top-10.

-- Torneo WTA 1000 de Pekín

- Individuales - Tercera ronda:

Mirra Andreeva (RUS, N.4) derrotó a Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 6-4, 6-1

raa/an

LA NACION
Más leídas
  1. Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
    1

    Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo

  2. Revocan la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros, entre ellos su número dos a nivel nacional
    2

    Casación revoca la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros y 21 imputados irán a juicio por el robo de vacunas

  3. Daniela Celis compartió el parte médico más esperanzador desde que Thiago Medina sufrió el accidente
    3

    Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina este domingo 28 de septiembre

  4. El amenazante "voto cruzado" que preocupa a los libertarios en la ciudad de Buenos Aires
    4

    Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital

Cargando banners ...