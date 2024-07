Española bouzas elimina a campeona defensora vondrousova en primera ronda de wimbledon

Por Ossian Shine

LONDRES, 2 jul (Reuters) - Marketa Vondrousova, defensora del título, cayó eliminada el martes en sets corridos en la ronda inicial de Wimbledon, y se convirtió en la primera mujer que queda fuera del torneo en su debut desde Steffi Graf hace 30 años.

La checa Vondrousova, que el año pasado se convirtió en la primera mujer no cabeza de serie en levantar el título, se llevó una inesperada derrota por 6-4 y 6-2 ante la española Jessica Bouzas Maneiro.

Bouzas Maneiro, número 83 del mundo, sólo había ganado un partido en el circuito este año antes de Wimbledon, pero el martes consiguió su primera victoria en cualquier Grand Slam.

"Es uno de los momentos más importantes de mi vida", dijo la española sonriendo mientras disfrutaba de los aplausos. "Estoy sorprendida conmigo misma, para ser sincera".

"El ambiente era tan bonito (...) me sentí como en casa, no sé por qué", añadió, explicando su falta de nervios en uno de los escenarios más importantes del tenis.

La tenista gallega, de 21 años, solamente necesitó mantener la pelota en juego dada la gran cantidad de errores de Vondrousova.

La sexta cabeza de serie tuvo un problema físico que complicó su preparación para el torneo que se juega sobre hierba. Por su parte, la española enfrentará en segunda ronda a la ganadora del partido entre su compatriota Cristina Bucsa y la rumana Ana Bogdan.

En otro de los partidos del día, la excampeona Elena Rybakina barrió a la rumana Elena-Gabriela Ruse por 6-3 y 6-1.

Rybakina, que ganó el título en 2022, perdió su primer juego del partido pero luego no le dio opciones a su rival.

La kazaja, cuarta cabeza de serie, ha tenido problemas de salud y de forma últimamente, pero se mostró más cómoda a medida que avanzaba el partido.

"Estoy muy contenta de ganar mi primer partido aquí este año. No he jugado mucho en hierba este año porque he tenido algunos problemas", dijo Rybakina en una entrevista en la pista.

Por su parte, la estadounidense Jessica Pegula, quinta cabeza de serie, se impuso a su compatriota Ashlyn Krueger por 6-2 y 6-0.

Pegula rompió en el primer juego del partido antes de ponerse 4-0 en 10 minutos y encaminar una tranquila victoria.

Krueger, de 20 años, acumuló 29 errores no forzados en el partido y permitió que Pegula pusiera fin a su primera participación en el cuadro principal de Wimbledon en 49 minutos.

