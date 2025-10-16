Española Cox planea invertir US$6400 millones hasta 2028, centrándose en México

MADRID, 16 oct (Reuters) - La empresa energética española Cox anunció el jueves que planea invertir 5500 millones de euros (US$6400 millones) en agua y energías renovables hasta 2028, casi la mitad de los cuales se enfocarán en México.

La actualización de la estrategia se produce después de que la empresa acordara en julio la compra de los activos de Iberdrola en México en una operación valorada en US$4200 millones, incluyendo deuda, una transacción que el CEO, Nacho Moreno, consideró "transformadora".

Hasta el 80% de la adquisición se financiará con deuda y el resto con capital, dijo Moreno el jueves.

Cox aportará aproximadamente el 60% del capital, mientras que los inversores internacionales inyectarán el resto a cambio de títulos preferentes.

"Ya tenemos dos socios comprometidos y estamos en conversaciones adicionales con otros tres", destacó.

El plan de inversión hasta 2028 se apoyará en la venta de algunos activos, informó la empresa a inversores y analistas.

Moreno dijo en agosto que la empresa planeaba más de US$10.000 millones en inversiones en agua y renovables en México para 2030, cifra que incluía la adquisición de activos en el país por US$4200 millones.

Cox prevé que en 2028 los ingresos y los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones se dupliquen con creces con respecto a los niveles previstos para este año, alcanzando hasta 6500 millones de euros y 1600 millones de euros, respectivamente.

(1 dólar = 0,8581 euros) (Reporte de Pietro Lombardi; Editado en español por Natalia Ramos)