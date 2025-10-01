Española en Finlandia paga 979 euros de alquiler por un piso de 48 m2 con 1 habitación y lavandería gratis

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El acceso a la vivienda y el precio de los alquileres se ha convertido en uno de los grandes retos para los jóvenes en toda Europa. Mientras en España muchas veces resulta impensable encontrar un piso céntrico por menos de 1000 euros, en otros países los precios, el tamaño y los servicios incluidos varían de forma llamativa y despiertan inevitablemente la comparación.

Ese fue el caso de Nerea Bartolomé, una española que reside en Finlandia y que ha compartido en redes sociales cuánto paga cada mes por su piso y cómo es la vivienda en la que vive. Su testimonio, compartido en redes sociales, ha generado interés por lo que revela: 979 euros al mes por un apartamento de 48 metros cuadrados en Vantaa, a 15 minutos en tren del centro de Helsinki.

PISO DE 48 M* CON 1 HABITACIÓN

El apartamento cuenta con un dormitorio independiente, un salón con cocina americana y una pequeña terraza orientada al sur que aporta mucha luz durante todo el año. Según relató Nerea, esta orientación resulta un acierto en invierno, aunque en verano puede acumular demasiado calor.

El baño, de tamaño reducido, mantiene algunas peculiaridades de las casas finlandesas, como la ausencia de lavadora: el edificio dispone de una lavandería comunitaria gratuita, un servicio habitual en el país que permite ahorrar espacio dentro de las viviendas.

SERVICIOS Y DETALLES DEL PISO

El piso incluye electrodomésticos básicos como horno, lavavajillas y nevera, mientras que otros elementos como microondas o pequeños aparatos de cocina han sido añadidos por la inquilina. También destacó el abundante espacio de almacenamiento, pensado para ropa de abrigo, botas de nieve y equipamiento deportivo como patines de esquí.

Además, cuenta que todas las viviendas en Finlandia se entregan sin muebles: lo único que se proporciona de inicio son los electrodomésticos de cocina, el lavabo y el inodoro. Incluso las lámparas deben instalarlas los propios inquilinos, algo que sorprendió a Nerea en su llegada al país.

PRECIO SIMILAR AL DE HELSINKI

La creadora de contenido explicó que, antes de mudarse a Vantaa, vivía en un estudio de unos 32 metros cuadrados en Helsinki, por el que pagaba prácticamente lo mismo que ahora. En ese sentido, considera que su vivienda actual ofrece más espacio, mejores condiciones y una ubicación cómoda gracias a la estación de tren situada frente al edificio.

“Básicamente me caigo de la cama al tren”, bromeó Nerea, que añadió que desde su terraza puede disfrutar de vistas a un río y a una zona de bosque cercana.

Ahora, Nerea paga 979 euros al mes por un piso de 48 metros cuadrados con 1 habitación, salón con cocina integrada, terraza y lavandería comunitaria gratuita. En esa cantidad se incluye también el gasto de agua, mientras que la electricidad se abona aparte. Un conjunto de características que, comparado con los precios y condiciones habituales en las principales ciudades de España, resulta difícil de imaginar.